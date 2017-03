Tiaret : Des enseignants observent un rassemblement

Réagissez

Un imposant sit-in a été observé, récemment, par des dizaines d’enseignants des cycles moyen et secondaire à l’appel du syndicat Cnapest, devant le siège de l’Education, pour revendiquer le paiement des rappels dus au titre de la régularisation des échelons pour les années 2014 et 2015, la mise en place d’une carte des établissements souffrant d’un manque criant en encadrement et d’autres problèmes.

Même les nouveaux retraités se sont mis de la partie pour, disent-ils, exiger des droits. Les protestataires ont brandi des banderoles tout en criant des slogans revendicatifs et d’autres induits par ce qu’ils qualifient de deux poids deux mesures dans la prise de décisions. Le sit-in s’est voulu une énième pression sur la direction de l’éducation et sa responsable, Mme Boukabouss, qui, jointe par téléphone, nous a déclaré : «Nous avons hérité d’un lourd passif et sommes devant un volume de travail énorme qui nécessite du temps, bien que mes services aient beaucoup fait pour atténuer la pression avec des centaines de dossiers traités et des virements effectués.» Et d’ajouter : «En plus, nous rencontrons des difficultés au niveau du contrôle financier, qui continue, de temps à autre, à rejeter certains dossiers pour des motifs divers.» En milieu de journée, la direction de l’éducation a tenté de désamorcer cette crise en conviant plusieurs syndicats à une séance de travail.