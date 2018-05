Tiaret : Décès du maire de Bougara

Réagissez

Boubakeur Salem, maire d’obédience RND de la commune de Bougara, 60 km à l’est de Tiaret, est décédé samedi à l’âge de 58 ans suite à une longue maladie. Le défunt a été élu durant quatre mandats. L’actuelle mandature, bien qu’elle soit caractérisée par des dissidences internes, a valu le retour de la sérénité dans cette assemblée avant qu’il ne quitte la scène politique trois semaines avant sa mort, après qu’il s’est investi depuis 1985 dans les affaires de gestion de sa commune. Le défunt, très estimé, a laissé six enfants et une veuve. Son inhumation a eu lieu, hier, en présence des autorités, de ses amis, proches et de nombreux citoyens. Paix à son âme.