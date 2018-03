Tiaret : Coup d’envoi du salon des équipements agricoles et de l’élevage

Réagissez

Une grosse affluence a caractérisé, hier, l’ouverture...

Depuis mardi, et durant trois jours, le Palais des sports Belarbi Abdellah de Tiaret abrite la deuxième édition du salon national des équipements et matériels agri-coles, froid et élevage.

Une grosse affluence a caractérisé, hier, l’ouverture de cette manifestation qui connaît un engouement particulier d’autant plus que la saison agricole s’annonce bonne grâce à une pluviométrie jusque-là satisfaisante. Plus d’une cin-quantaine d’exposants, venus d’horizons divers et de plusieurs wilayas, en plus des instituts qui ont mis à la disposition des visiteurs les nouvelles techniques, équipements et produits agricoles divers pour montrer que notre agri-culture va en s’améliorant tant quantitativement que qualitativement.

«L’objectif de ce salon, comme l’a souligné le tout nouveau directeur des services agricoles, M. Ya-hia M’hamed, est de mettre en contact les professionnels du secteur avec les progrès accomplis dans les techniques d’amélioration des productions à même de leur permettre de valoriser leur travail, que ce soit dans l’agriculture, l’élevage ou dans la transformation».

Et d’ajouter : «A l’issue de ces journées, on tirera les enseignements pour en tracer les objectifs dès lors que le secteur vient de parachever les élections dans onze filières». La wilaya de Tiaret qui reste une région à vocation foncièrement agricole, recèle d’énormes potentialités. Avec plus de 350.000 hectares de terres emblavées en plus de 5000 hectares en irrigation d’appoint, elle compte se maintenir dans le gotha national en matière de production de céréales, dans la semence de pommes de terre, en cultures maraîchères et dans les légumes secs, avec une prédominance, ces dernières années, pour la culture de la lentille.

«Cela nous amène à nous inscrire dans l’objectif national visant l’atteinte de deux millions de terres en irrigué», non sans sensibiliser l’agriculteur sur l’économie de l’eau. Trois communications sont au programme de cette rencontre annuelle dédiée au monde agricole et à toutes ses déclinaisons. L’engouement que revêt cette édition reste palpable d’autant que des milliers de jeunes, dont des diplômés, arrivent dans ce secteur pour l’investir.