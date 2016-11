Tiaret : Cinq ans de prison requis contre deux faux inspecteurs

Réagissez

Le représentant du ministère public a requis cinq années de réclusion assorties d’une amende de 100 000 dinars pour chacun des deux faux inspecteurs, C.R. et T.A., qui avaient écumé pas moins d’une vingtaine d’administrations dont des structures sanitaires, éducatives et certaines APC. L’affaire a éclaté après le dépôt de plusieurs plaintes de certains plaignants chez les gendarmes.

Ces derniers, en consultant une caméra de surveillance installée au niveau d’une mairie, ont identifié les auteurs et le numéro d’immatriculation de leur véhicule et ont fini par les interpeller. Les deux escrocs qui utilisaient de faux documents (notamment des ordres de mission) pour se faire passer pour des inspecteurs de la wilaya, auraient subtilisé de l’argent, voire même des bons d’essence à certains élus crédules qui ont mordu à l’hameçon. Devant la barre, les deux faux inspecteurs, l’un employé dans le cadre du filet social et son compère, un manœuvre de son état, ont tenté d’induire un élu de l’APW mais ce dernier a nié toute relation avec les accusés. Trois de certains P/APC roulés ont comparu comme témoins. Le verdict sera prononcé en début de semaine.