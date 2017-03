Tiaret : Boudiaf chez les blessés de l’accident de la circulation

Réagissez

Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé, était hier au chevet des 25 personnes blessées dans l’accident survenu, mercredi, entre Takhemaret et Aïn Hedid, faisant aussi 8 morts.

Ces blessés, hospitalisés à l’EPH Ibnou Sina de Frenda et à l’hôpital Youssef Damerdji au chef-lieu de wilaya, sont pris en charge par des équipes médicochirurgicales, dont celle du CHU d’Oran présente dans la région dans le cadre du jumelage, avons-nous constaté sur place. L’occasion a été une autre opportunité pour le mouvement associatif de la daïra de Frenda, qui compte 11 communes, d’interpeller le membre du gouvernement qui disait être «porteur d’un message de solidarité de la part du chef du gouvernement».

L’exiguïté des UMC à Frenda, l’absence de scanner ont été évoquées. Faisant un bref aperçu sur la situation du secteur dans la wilaya de Tiaret, M.Boudiaf s’est voulu «optimiste quant aux avancées qu’a connues le secteur» en dépit du gel de certains projets, à l’exemple du CAC et du Centre des grands brûlés. Questionné sur ce point, le ministre a plutôt développé une approche, disant que cette région du pays «dispose en amont de structures de pointe à Oran, Sidi Bel Abbès et Tlemcen».

La longue tournée effectuée hier auprès des victimes a permis au ministre de compatir et de semer l’espoir, bien qu’ils sont nombreux à être persuadés que beaucoup reste à faire dans le secteur de la santé. Un secteur qui a bénéficié de l’apport d’une équipe médicale chinoise affectée à la maternité et d’équipements informatiques pour dit-on se mettre au diapason des nouvelles technologies et se projeter vers la numérisation.