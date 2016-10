Tiaret : Algérie Télécom organise une journée d’information

Réagissez

Saisissant l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, la direction opérationnelle de Tiaret relevant d’Algérie Télécom a organisé une journée d’information à l’intention des journalistes locaux pour les familiariser avec les techniques employées dans les technologies de l’information et la communication.

La rencontre, riche et instructive, a été mise à profit par les cadres du secteur pour communiquer sur des thèmes divers sur fond d’illustrations pratiques. Tenue au niveau de la grande salle de l’Office des établissements de jeunes, au centre-ville, la journée de formation a concerné les aspects et concepts techniques. «Depuis le MSAN jusqu’à la 4GLTE, Algérie Télécom a beaucoup progressé, tant d’un point de vue qualité de la téléphonie qu’au nombre d’abonnés qui a sensiblement augmenté», a expliqué la chargée de communication, Assia Benmouhoub. Prenant la parole, R. Belmessabih, le tout nouveau directeur de la DOT-Tiaret a déclaré : «Avec l’acquisition de 89 équipements MSAN dont une bonne partie pour son installation au niveau du chef-lieu de wilaya, notre clientèle commence à souffler, dès lors que les pannes et/ou mauvaises connexions n’ont cessé d’exister minant les relations avec une clientèle qui a atteint les 58 000 abonnés pour ce qui est de la téléphonie et 31 000 pour l’internet».

Ce responsable, qui a fait montre d’une remarquable dextérité pour se soustraire à certaines questions gênantes, quand bien-même celles-ci débordaient du thème préalablement fixé, a ajouté que «32 stations ont été installées pour les besoins de la 4G, ce qui a généré 7000 nouveaux clients pour cette offre en attendant la pose de 6 équipements semblables à Sebaine, Djillali Benamar, Si Haouès, Sidi Abderahmane et la banlieue de Tiaret, Karman, des localités déshéritées et/ou enclavées qui avaient grandement besoin de ce service comme souhaité par la ministre de la Poste et des TIC».

Une séance-débat autour de questions pertinentes a clos cette rencontre enrichissante qui en appelle d’autres.