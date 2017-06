Tiaret : Alerte à la brucellose et à la fièvre aphteuse

Réagissez

Une grande fébrilité caractérise, ces derniers temps, les services vétérinaires relevant de la direction des services agricoles de Tiaret.

Et pour cause, après le dépistage routinier de cas de brucellose dans des étables dans la localité de Aïn Kermès, les équipes sanitaires ont pu identifier plus de 50 sujets bovins atteints. «Depuis, les procédures en cours ont été suivies», dira l’inspecteur vétérinaire mais elles ont été tellement lentes.

Par ailleurs, on fait état de «la découverte de deux foyers de fièvre aphteuse, cette fois-ci, dans les communes de Aïn Bouchekif et Tiaret», ajoute notre interlocuteur. Ce dernier croit savoir que «les vaches malades seraient ramenées de bergeries depuis la wilaya voisine, Relizane, qui a enregistré des cas de fièvre aphteuse».

Les consignes de ne pas transporter de bêtes hors wilaya n’auraient pas été respectées. Bien que certaines bêtes commencent à guérir, il y eut abattage sanitaire de 12 animaux et destruction avec enfouissement de deux autres, signale-t-on par ailleurs. La situation reste vive et préoccupante à l’aune du mois sacré et, au-delà des assurances des services concernés sur la santé humaine, les équipes de contrôle auront fort à faire, d’autant que l’abattage clandestin fait rage.