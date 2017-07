Tiaret : 940 logements distribués

Réagissez

Pas moins de 940 bénéficiaires de logements sociaux des communes de Rahouia, Takhemaret et Sebaïne se sont vu remettre les clés de leurs nouvelles habitations par les autorités locales à l’occasion de la célébration de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse, le 5 Juillet.

Une cérémonie haute en couleur qui a ému beaucoup de gens, dont les heureux bénéficiaires. En plus des 190 unités de Rahouia, dont la liste a été affichée tout dernièrement, une cinquantaine d’autres logements ont été dévolus à des victimes du terrorisme et des ayants droit.

D’autres listes de bénéficiaires de 1370 unités ont été affichées auparavant à Rahouia, Takhemaret et Sebaine.

Il s’agit de Mellakou (260), Tousnina (140), Serghine (40), Medroussa (330), Sidi Bakhti (60) et à Naïma (100). Cela intervient au lendemain de l’affichage d’une liste de 270 logements de même type à Hamadia et une grande opération de relogement au quartier El Graba, à Tiaret, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire. Plus de 7000 logements sont destinés à être distribués, dont près de 2200 au niveau du chef-lieu de wilaya à la fin du mois d’août. C’est ce qu’a déclaré le chef de l’exécutif.

En plus du segment habitat, d’autres équipements ont été inaugurés pour la circonstance. Il s’agit d’une voie de près de 300 mètres, rouverte après dix années de fermeture, d’une unité de la Protection civile à Dahmouni, et d’un nouveau service de l’état civil à Tiaret.

Le poste avancé de la Protection civile a été doté d’un camion anti-incendie et d’une ambulance médicalisée, en plus d’autres équipements acquis grâce à la convention établie entre la direction de la Protection civile et le secteur de la formation professionnelle.