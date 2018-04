Tiaret : 44 commerces fermés par l’APC

Réagissez

Le chef-lieu de wilaya de Tiaret s’est transformé, ces derniers temps, en chantier ouvert à voir les travaux ici et là entrepris, sous le sceau de l’urgence, par des centaines de propriétaires sommés d’achever leurs constructions sous peine de fermeture des locaux commerciaux situés aux bas des habitations.

A vrai dire, les services techniques de l’APC ont déjà procédé à la fermeture de 44 commerces dont les propriétaires n’ont pas daigné s’astreindre aux travaux de finition comme l’exige la loi et précisément l’instruction ministérielle n° 16/02. «Des mises en demeure assorties d’un délai ont été au préalable envoyées à leurs destinataires», fait savoir le maire, M. Boutheldja Rabah. Il ajoute que l’opération a porté ses fruits car «globalement les propriétaires saisis ont, en majorité, répondu favorablement en procédant à l’amélioration et aux finitions des façades dont certaines donnent sur de grands boulevards de la ville».

Une opération menée au pas de charge sur directive du wali qui disait dans nos colonnes «ne plus tolérer les excès qui nuisent à l’harmonie de la ville». Bien plus, le chef de l’exécutif qui a fait de l’amélioration du cadre de vie à Tiaret son sacerdoce, a été ferme envers ses administrés qu’à destination des récalcitrants indifférents aux incessants appels. En plus des achèvements des constructions qui défiguraient la cité, une guerre est menée contre les animaux errants. «Toute bête retrouvée dans les alentours ou dans les venelles est systématiquement saisie et acheminée à l’abattoir», fait-on savoir nonobstant les amendes qu’encourent les propriétaires contrevenants à l’ordre.