Tiaret : 376 cas de rougeole enregistrés

Réagissez

Les services sanitaires de la wilaya de Tiaret ont enregistré jusque-là 376 cas de rougeole, principalement sur des sujets jeunes bien que quelques adultes aient été touchés, à l’exemple de ces étudiantes d’une cité universitaire.

«La situation ne suscite pas de grandes inquiétudes pour peu que les familles consentent à faire vacciner leurs enfants en âge de vaccination», dira une source au niveau de la DSP, qui ajoute que «cette résurgence est due en grande partie à l’échec des précédentes campagnes de vaccination lancées en mars et décembre 2017».

Notre source, qui fait savoir que seule la vaccination est à même de casser la chaîne de transmission dira : «La responsabilité est partagée du fait d’une non-préparation du personnel médical et paramédical, d’un côté, et de la désinformation qui a eu un effet négatif chez beaucoup de parents». A signaler que le nombre est appelé, selon certaines sources, à augmenter, d’autant que la région reste comprise entre 7 wilayas qui englobent beaucoup de transhumants. En plus des localités de Ksar-Chellala et Aïn Dheb, la rougeole est aussi signalée à proximité de Tiaret.

Au niveau de la DSP, on se montre toutefois serein depuis que les populations qui rechignaient à faire vacciner leurs enfants accourent pour le faire. En parallèle, des caravanes sanitaires tentent de faire un balayage au niveau des villages reculés pour non seulement circonscrire l’épidémie mais aussi pour faire dans le dépistage systématique d’autres pathologies.