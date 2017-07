Tiaret : 2590 enfants bénéficient de séjours en mer

Réagissez

Une première vague de 50 enfants, issus de familles victimes du terrorisme, a quitté, hier, Tiaret, à destination de la plage d’Ouréah (Mostaganem), sur un quota de 150 dévolus à cette frange de la société.

Globalement, ce sont près de 3000 enfants issus de familles démunies, qui sont concernés par ces colonies de vacances, objet d’une minutieuse préparation à l’échelle des autorités, notamment la DJS. Pour un nombre de colons estimé à 2590 et à répartir sur 4 sessions, 2 centres de vacances ont été retenus, à savoir le centre appartenant à la commune de Tiaret situé à Aïn El Turck (Oran), et l’autre à Mostaganem.

Le deuxième départ est prévu le 15 juillet, sachant que la session dure une dizaine de jours. En quête d’amélioration de ses prestations, la DJS a innové cette année en portant le montant du trousseau à 3000 DA. Autre nouveauté, dira le DJS, Benameur Mourad, c’est l’appel à candidatures pour le centre de colonie de vacances.

«Une approche appréciée, d’autant qu’elle devrait mettre fin aux passe-droits et à l’affairisme qui régnait et pour stopper une certaine hégémonie de par les complicités de certaines assemblées et administrations», dira le responsable du secteur en marge de son allocution devant la dernière session de l’APW. Côté encadrement, la DJS a fait le plein en dispensant une formation de qualité à 113 animateurs des 1er et 2e degrés. Evoquer l’été et les vacances, c’est parler de ce long retard pris dans la réalisation de la piscine olympique à Tiaret.

Questionné à ce sujet, le DJS a fait savoir que «bien que cet équipement soit dévolu à la direction des équipements publics, de conséquentes enveloppes ont été dégagées pour achever les travaux». On parle de 190 millions de dinars pour les équipements et les aménagements à l’habillage extérieur de cet édifice qui continue de défrayer la chronique.