Tiaret : 259 foyers raccordés au gaz de ville à Feidja

259 foyers de la commune de Feidja, à 50 km au sud de Tiaret, ont été raccordés au gaz de ville. La mise en service symbolique, ce samedi après-midi, de cette précieuse énergie en cette période hivernale, a suscité une grande joie parmi les citoyens de cette contrée steppique qui s’étale sur 2000 km. L’opération a coûté la bagatelle de 24,8 milliards de centimes et fait grimper le taux de pénétration à l’échelle de la wilaya à 84%. Le projet de raccordement de Feidja, une commune cataloguée comme étant la plus nantie sur les 42 de Tiaret, de par le passage de six pipelines et subséquemment de substantielles rentrées de taxes pour la collectivité rentre dans le cadre d’un dernier programme en cours de réalisation qui vise le raccordement de 22 communes.

«Jusqu’à présent, 18 communes ont été raccordées depuis début 2016, soit 6000 foyers, sur un objectif devant toucher 8000», dira Boudjella Miloud, directeur du secteur, en rappelant que, dernièrement, trois communes et deux localités, Aïn Gueta et Kharouba, ont été raccordées. Outre le gaz de ville, la direction de l’énergie s’attelle à éradiquer l’emploi du mazout dans 149 écoles primaires et à le remplacer par le propane. «Une opération qui a touché jusqu’à présent 50% des établissements scolaires pour les 39 communes visées», dira M. Boudjella.