Tiaret : 20 ans de réclusion pour crime

Le tribunal criminel près la cour de Tiaret a condamné A.M., 23 ans, à 20 ans de réclusion et au paiement d’une amende de 300 000 dinars, pour avoir assassiné D.H., 26 ans, à Sougueur, durant le mois de Ramadhan.

C’est en marge d’une dispute à propos d’une jeune fille dans le Vieux Sougueur que la victime a reçu un coup de couteau par l’assaillant qui n’est autre que le voisin de la jeune fille. Après avoir commis son forfait, il jeta l’arme du crime dans un caniveau et prit la fuite vers Tousnina, puis vers Frenda. C’est dans cette commune que les policiers vont mettre la main sur le fuyard, qui passa aux aveux. Devant le tribunal, A.M. prétexta avoir agi pour se défendre, non sans exclure avoir prémédité son coup. Le représentant du ministère public avait requis la perpétuité.