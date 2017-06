Tiaret : 190 logements sociaux distribués à Rahouia

Réagissez

heures de la journée, dans la ville de Rahouia, 36 km au nord de Tiaret, suscitant une relative satisfaction par les centaines de demandeurs, selon nos sources. La relative quiétude s’explique par la promesse faite de livrer, dans les tout prochains mois, 200 autres unités en cours de réalisation et du souci du chef de l’exécutif local qui a promis «d’étudier tous les cas de recours motivés déposés au niveau du cabinet du wali avant le 14 juin», selon le communiqué officiel adressé, hier, à notre rédaction. La même source ajoute que «la commission de recours, présidée par le wali, prendra en charge toutes les doléances motivées et documentées qui lui parviennent afin que nul ne se sente lésé dans cette opération».

Avec la distribution de cet important quota, la commune de Rahouia voit anéanties à jamais ces plaies urbanistiques qui la défiguraient. Nos sources ajoutent que d’autres communes attendent leur tour à l’exemple de Sebaine, Bougara, Rosfa, Ksar Chellala et bien sûr Tiaret où la liste a été finalisée.