Tiaret : 185 familles relogées

Réagissez

l 185 familles ont bénéficié de logements neufs dans...

Grosse ferveur populaire, hier, sur les hauteurs de la ville au niveau du mythique quartier El Graba où a eu lieu une grande opération de relogement au profit de 185 familles.

Celles-ci ont été relogées à Zmala sur le versant ouest de Tiaret où s’érige une nouvelle ville qui voit s’implanter des milliers de logements tous segments confondus.

Les autorités locales n’ont pas lésiné sur les moyens en mettant à disposition des familles des moyens de transport et un dispositif sécuritaire et sanitaire, avons-nous constaté sur place. Conduite par le chef de daïra, la commission veillait au grain et régler les cas litigieux qui apparaissaient au fur et à mesure que les engins avançaient pour détruire les habitations vétustes datant de plus d’un siècle pour certaines. Sur place, M. Guesmi, très sollicité, n’a pas cessé d’appeler tantôt ses subordonnés tantôt les services concernés (APC et OPGI entre autres) pour résoudre certains cas, comme celui où l’un des membres d’une famille refusait de quitter son habitation au prétexte qu’il n’a pas bénéficié, à titre personnel, d’un toit propre à lui.

S’étalant sur près de 10 hectares au pied du saint mausolée Sidi Khaled, et faisant jonction avec les cités Bellazreg en haut et la cité Lombard en bas, l’actuelle cité Khaldaoui Abdelwahab s’est vidée de l’essentiel de ses occupants, mais pas tous car certains refusent de quitter les lieux, non sans signer des engagements au profit de la commission de ne pas solliciter l’Etat. L’opération a fait naître au début quelques contestations, vite contenues car «régler au cas par cas», dira M. Guesmi alors que ceux qui font office de gardiens du temple, à l’exemple de M. Lili, «c’est un jour mémorable car nos frères dans le dénuement vont sourire après tant d’années de galère et d’interminables attentes. Pour la circonstance, nous nous affairons à organiser une grande waâda en l’honneur de Sidi Khaled et même à ceux qui vont définitivement être relogés dans un cadre meilleur». Là-bas, sur Zmala, dans la nouvelle cité flambant neuve, les dernières retouches ont été effectuées au pas de charge et les you-yous se sont fait stridents. C’est dire la liesse !