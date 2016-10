Tiaret : 15 manifestants sous contrôle judiciaire

Réagissez

Quinze personnes ont été mises sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur près le tribunal de Frenda, hier, pour «attroupement et troubles à l’ordre public».

Les mis en cause, des habitants du douar El Klib, relevant de la commune de Aïn Hedid, ont procédé, lundi, au blocage de la RN14 durant de longues heures sur le tronçon entre Aïn Hedid et Frenda, causant de gros désagréments aux nombreux usagers de la route. Les autorités locales, dont le chef de daïra de Frenda et le maire, ainsi que les gendarmes, ont tenté de raisonner les manifestants, en vain.

Pour dégager la voie, il a été fait appel aux forces antiémeutes de la gendarmerie, qui ont procédé à la réouverture de la circulation, non sans l’interpellation de personnes présentées devant la justice. Pour rappel, le mouvement de protestation a été déclenché par la population de Klib pour faire pression sur les élus quant à un éventuel aménagement de la voie d’accès reliant leur patelin au chef-lieu de commune, Aïn Hedid, 75 km à l’ouest de Tiaret, et argué d’un manque d’enseignants à l’école primaire.

Des revendications pour lesquelles ils avaient exigé la présence du chef de l’exécutif. S’agissant de la dégradation de la voie d’accès El Klib-Aïn Hedid, une source responsable a déclaré qu’une opération sur PCD est inscrite et est au stade de formalisation.