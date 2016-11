Takhemaret (Tiaret) : Trois morts et cinq blessés dans un accident

Réagissez

Un grave accident de la circulation est intervenu, hier matin, sur la RN14, plus précisément entre les communes de Takhemaret, dans la wilaya de Tiaret, et El Malah, dans la wilaya de Mascara. L’accident a eu lieu après un terrible choc entre un taxi de type Logan venant de Frenda et un camion circulant en sens inverse. Le bilan est lourd avec le décès de trois personnes âgées de 27 à 42 ans et cinq autres blessés. Ces derniers ont été évacués vers les urgences des hôpitaux de Frenda et de Tiaret. A signaler que toutes les victimes de cet accident sont issues de la ville de Frenda, 50 km à l’ouest de Tiaret.