Tragique fin pour deux personnes appartenant à une même famille à Takhemaret au 2e jour de l’Aïd.

Comme à pareille époque et pour avoir tenté de se baigner dans l’eau d’une retenue collinaire au lieu-dit Touahria, le jeune B. Abdelkader, 12 ans, y a laissé sa vie, mort noyé. Son oncle Khaled, 36 ans, enseignant, a fini lui aussi par être emporté au fond du petit barrage, d’une profondeur de 10 mètres, en tentant de le secourir.

Alertés, les scaphandriers de l’unité locale appuyés par ceux de Tiaret n’ont pu que repêcher les deux corps sous les yeux horrifiés de leur famille et des gens du village. Les deux victimes paient ainsi les frais de l’absence de piscine dans cette grande commune, à l’instar de beaucoup d’autres dans la wilaya. Tiaret continue, en l’absence de piscines et de bassins de natation, de figurer au hit parade des villes où l’on compte le plus de morts par noyade.