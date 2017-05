Suspicion de rage dans un élevage

Réagissez

L’inspection vétérinaire relevant des services agricoles de Tiaret a engagé une procédure d’urgence concernant un élevage établi dans une ferme non loin de Tiaret et qui a vu une de ses bêtes (un cheval de trait) mordue par une meute de chiens suspectés de rage. Pis encore, au lieu d’aviser les services habilités (inspection vétérinaire, santé et BHC), qui soumettent pareils cas à la déclaration obligatoire, le propriétaire de la ferme, situé route Aïn Guesma, a dirigé son animal profondément blessé à l’Institut national vétérinaire de Tiaret, où l’équipe médicale l’a pris en charge. «Dans pareil cas, le propriétaire a un délai de vingt-quatre heures pour présenter son animal», dira l’inspecteur vétérinaire en chef, Mehdi Kouadria. Dans le cas contraire, il y aura destruction automatique et éventualité de poursuites.