Sougueur : Des chômeurs en grève de la faim

Une dizaine de jeunes chômeurs de la ville de Sougueur observent depuis avant-hier soir, une grève de la faim devant le siège local de l’ANEM pour «protester contre la gestion de l’emploi dans la localité», et cela quelques jours seulement après le sit-in observé devant ce même siège. Si, au départ, ils étaient cinq à entamer cette action de protestation ultime, d’autres se sont joints au mouvement avec lequel se sont solidarisées des associations locales.

Un communiqué commun a été signé dans ce sens par 7 associations, dont la section locale de la LADDH, l’Organisation nationale de la protection de l’enfance, l’académie de la société civile, l’UNJA, l’Association enfance en détresse de Hachemi Fatima Zohra et l’Association des malades cardiaques. Les rédacteurs du communiqué, qui se disent «satisfaits de la politique initiée par le président de la République quant à la gestion de l’emploi en direction des jeunes», restent «scandalisés par l’absence de dialogue» et appellent les pouvoirs publics locaux à œuvrer dans le sens «d’un dialogue serein, loin des surenchères». Hier, M. Gana, un jeune gréviste de la faim, diabétique et chétif, a dû être évacué vers les urgences de l’hôpital pour recevoir des soins et stabiliser sa glycémie. L’atmosphère est lourde, d’autant qu’à part le mouvement associatif local, aucun responsable de l’ANEM n’est venu atténuer les appréhensions et répondre, ne serait-ce que par l’ouverture d’un dialogue avec les jeunes.