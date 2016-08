Sellal à Tiaret : Le premier véhicule Hyundai sortira d’usine en novembre prochain

Réagissez

Lancé en décembre 2013 par l’ex-PDG de Sonatrach, Mohamed Zerguine, le chantier de terrassement de la future raffinerie de pétrole par GCB d’une capacité de 5 millions de tonnes/an et qui devait durer 18 mois, a fait l’objet, une nouvelle fois, jeudi dernier, d’une visite officielle d’un staff gouvernemental mené par Abdelmalek Sellal. Excepté le projet lié au partenariat entre Tahkout, le patron de TMC, et le géant sud-coréen Hyundai pour le montage de véhicules en lieu et place de la défunte Sonitex, aux portes de Tiaret, tous les autres points visités ne valaient pas le déplacement d’un chef du gouvernement.

D’autres projets d’importance sont mis au placard faute d’argent au grand dam de la population. A Sougueur, alors qu’il inaugurait une annexe de 1000 places pédagogiques, M. Sellal s’est dit «contre l’implantation, dorénavant, de centres universitaires dans les villes et douars» plaidant plutôt pour des pôles régionaux.

En plus de l’inauguration d’un lycée dans la commune d’Aïn Dzarit qui aura couté près de 26 milliards de centimes, d’un CFPA à Medroussa, de la mise en service d’un périmètre d’irrigation de 1326 hectares dans la plaine de Sebaine à partir du barrage de Dahmouni ainsi que le raccordement en gaz de 180 familles à Aïn Gueta, le premier ministre a inspecté l’unité de production de véhicules de marque Mercedes à Aïn Bouchekif, déjà inaugurée par le chef d’état-major, Ahmed Gaid Salah. M. Sellal a clôturé son périple par la visite du projet de montage de véhicules sur le site de l’ex- Sonitex. Sans fournir de détails sur la défection des Iraniens pour ce projet de partenariat avec l’homme d’affaires Tahkout pour un investissement de 250 millions d’euros, M. Sellal a pris acte de la promesse de la sortie d’un des six modèles de véhicules Hyundai pour le mois de novembre prochain. Alors qu’on parle d’un taux d’intégration de 15% et de 900 emplois directs, le Premier ministre a émis le vœu de le voir augmenter à 40% et surtout de destiner, dans quatre ans, les produits à l’exportation.