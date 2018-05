Polémique autour de la restauration du marché couvert

Réagissez

Après avoir retenu l’option de la réhabilitation du marché couvert érigé en 1898 et situé au cœur de la ville de Tiaret, l’APC du chef-lieu de wilaya semble tergiverser et opter plutôt pour sa démolition et sa reconstruction selon des normes urbanistiques modernes d’autant que «le CTC d’Oran sollicité par l’entreprise de réalisation a préconisé sa reprise après démolition car il y subsiste un risque imminent», nous a déclaré Boutheldja Abdelkader, maire de Tiaret.

Ce dernier voulant impliquer tout le monde dans le choix le plus approprié, a convoqué, pour ce début de semaine, toutes les parties concernées pour fixer le choix approprié et définitif. L’approche fait grincer des dents, notamment l’UGCAA qui semble privilégier sa restauration selon le vœu des locataires qui ont en mémoire la tristement célèbre démolition de l’église Sainte-Magdelaine et d’autres équipements qui sont tombés en désuétude. La première étude prescrivait le confortement de la bâtisse en quelques points. «Le projet devant valoir, initialement, le réaménagement du marché couvert nécessitait une rallonge budgétaire pour porter l’enveloppe totale à 100 millions de dinars, un financement induit par l’urgence de l’opération», dira notre interlocuteur qui ajoute ne pas vouloir prendre de risques inutiles à l’heure où les techniciens préconisent sa démolition. «Même si, conclut-il, j’ai toujours souhaité sa restauration devant valoir à ce patrimoine de garder ses beaux atours mais mon acte devra s’inscrire dans la légalité et par souci d’éviter un éventuel drame».