Perturbation dans la distribution du lait

Les habitants de la ville de Tiaret ont vécu un difficile début de semaine dès lors que la distribution du lait en sachet et d’autres produits laitiers ont manqué dans les étals de certains commerces.

Pour la 2ème journée consécutive, les citoyens courraient dans tous les sens pour se procurer le sachet de lait. Il fallait se lever tôt le matin pour se le procurer, et encore, les quantités mises à la disposition du dépôt de vente relevant de l’unité lait Sidi Khaled au centre-ville sont vite épuisées.

A l’origine de cette perturbation, une grève des distributeurs de produits laitiers qui protestaient contre les horaires qui leur ont été impartis et générant selon eux «des soucis quant à l’écoulement de la marchandise». Selon l’un d’eux, il devient utopique de distribuer du lait au delà de 8, voire 9 h du matin. «Des fois, renchérissent d’autres, on nous fait poireauter devant l’usine des heures durant» et comme goute ayant fait déborder le vase «la satisfaction des distributeurs éloignés comme ceux de Ksar Chellala par l’exemple». La situation a fait donc générer un arrêt de travail unilatéral avec stationnement des moyens de transport le long du boulevard Saadi durant la journée du dimanche, avons-nous constaté. Bien qu’absent pour des raisons familiales, le directeur de l’unité, M. Benhadj Sadek, joint hier par téléphone a déclaré que «cette perturbation est le fruit de 4 distributeurs qui voulaient être les premiers servis alors que nous leur avons préféré les gens qui distribuent le lait dans les contrées éloignées.

Certains d’entre eux ont refusé de vendre en plus du lait subventionné d’autres produits mis sur le marché tel le lait de chamelle ou le lait de vache conditionné dans un nouveau pack». «Globalement, ajoute le directeur, l’usine continue de produire jusqu’à 100.000 litres/jour de lait en dépit de cette perturbation circonscrite à seulement quelques distributeurs et le problème va trouver son épilogue le plus tôt possible».