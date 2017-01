Onze manifestants sous contrôle judiciaire

Réagissez

Le magistrat instructeur près le tribunal de Frenda a placé sous contrôle judiciaire 11 jeunes manifestants pour avoir bloqué la RN 14 dans les axes Melaab-Mascara et Mellaab-Oran. La grogne des citoyens de Melaab, relevant de la commune de Takhemaret, 100 km à l’ouest de Tiaret, a été organisée pour, dit-on, «exiger des travaux d’aménagement pour ce bourg qui compte 9000 âmes et la réhabilitation des voies», entre autres revendications. Le wali a évoqué, hier, en marge du conseil de wilaya, cette sortie des jeunes, la qualifiant d’«irréfléchie», à l’heure où «cette bourgade dispose d’établissements scolaires, de l’eau, du réseau d’assainissement, d’une poste et de certaines autres dépendances vitales pour le cadre de vie». «J’ai été patient avec eux et j’ai usé de dialogue avant de décider la réquisition des forces de l’ordre», a-t-il expliqué.