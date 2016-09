Nouvelles de Tiaret

Réagissez

- Dix ans de prison ferme pour un dealer à Frenda

Un jeune dealer de 29 ans a été condamné à dix ans de prison ferme et à une amende de 500 000 DA par le tribunal de Frenda, 50 km à l’ouest de Tiaret pour commercialisation de psychotropes. Le mis en cause a été filé puis appréhendé par la section de lutte contre les stups relevant de la sureté de daïra de Frenda. Au domicile de l’accusé, les policiers ont découvert plus de 200 comprimés qu’il destinait à la commercialisation.

- Un homme meurt après avoir été mordu par un chien

Un homme de 55 ans est décédé à l’hôpital après avoir été mordu par un chien dans son village rural situé dans la commune de Rechaiga, 70 km à l’est du chef-lieu. La victime, mordue par un de ses propres chiens, n’a pas cru bon d’aller soigner sa plaie auprès des structures sanitaires jusqu’à ce que son état de santé s’aggrave et nécessite son transfert vers les urgences.

Bien que les autorités sanitaires n’aient pas confirmé la cause réelle du décès, que d’aucuns lient à la rage de par la présence de meutes de chiens ici et là, les autorités n’ont cessé d’appeler ces derniers temps à l’organisation de battues. Au moins 50 cas de morsures ont été relevés par les services vétérinaires depuis le début de l’année.

- Un appartement prend feu à la cité El Djaffaf

Une habitation située à la cité appelée El Djaffaf a pris feu lundi matin suite à la tentative de rallumer le brasero à l’aide d’essence. En voulant imbiber le charbon avec le produit inflammable, le feu s’est propagé à l’intérieur de l’appartement. S’ensuit un incendie et un nuage de fumée qui a indisposé quelques voisins.

Cinq personnes souffrant de problèmes respiratoires ont été évacuées vers les urgences par la Protection civile. Une imprudence qui aura eu raison de presque tous les effets personnels, dont les meubles, des habitants dudit appartement. Aucune blessure n’a été enregistrée, cependant, parmi les membres de cette famille. L’Aïd aura quand même fait des dégâts.

- La gare routière manque d’éclairage

Beaucoup d’habitants de quelques quartiers de la ville de Tiaret continuent de se plaindre du cadre de vie. Les résidents des lotissements situés aux alentours de la gare routière Aïn Guesma, sont, eux, dépités et lancent un SOS en direction des élus et de l’administration depuis que les lieux sont plongés dans une totale obscurité. Pour pouvoir gagner leurs domiciles ou rallier la gare pour prendre un taxi, cela relève pour eux d’une gageure du fait de l’insécurité qui y règne.