Mordu par un chien, un homme meurt à Serghine

S.M., un homme âgé de 55 ans, ex- garde communal, est mort, avant-hier, après avoir été mordu, quelques jours auparavant, par un chien suspecté d’être enragé, à Serghine, 166 km à l’extrême est de la wilaya. Admis à l’hôpital dès que des signes étranges sont apparus dans son comportement, il s’est avéré que S.M. n’a pas suivi les prescriptions médicales d’usage quand il s’agit de rage, ou même de suspicion dans le cas d’espèce.

La situation devient préoccupante dès lors que c’est le deuxième cas enregistré dans cette région, après une autre victime décédée dans une zone rurale de Rechaiga. Les autorités sanitaires et même administratives ont appelé à la prudence, mais ce qui manque le plus, ce sont les battues des chiens errants et même des sangliers, qui continuent à faire des ravages aux cultures et menacent la quiétude des citoyens.