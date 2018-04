Les travailleurs du centre d’élevage équin en colère

Réagissez

L’annulation par le ministre de l’Agriculture de l’arrêté ministériel 10/SPM/ du 2 janvier 1994 instituant une prime pour promouvoir l’élevage équin a fait réagir le personnel du haras national Chaouchaoua qui, par le biais de sa section syndicale, interpelle le ministre sur le sujet et subséquemment sur la décision de la Société des courses hippiques et du Pari mutuel, passant à l’acte, mettant dans le désarroi le personnel et compromettant gravement la pérennité de la production dans ce qui est admis comme étant le berceau du barbe et de l’arabe-barbe en Algérie.

La confusion est totale, d’autant que le haras national Chaouchoua, qui a un statut d’Epic, voire de ferme pilote, vient d’être exclu, sans concertation ni justification, de cette prime qui s’avérait être une bouffée d’oxygène dans une entreprise créée en 1877 et qui s’avère par le temps être une vitrine, non seulement pour Tiaret, mais pour toute l’Algérie, tant ses spécificités sont inégalables. La correspondance de la Société des courses hippiques et du Pari mutuel (SCHPM n° 56/HNT/2017 du 2 décembre 2017) au directeur de la jumenterie de Tiaret précisait que «cette prime a été jusque-là attribuée par erreur d’interprétation depuis le 2 janvier 1998, date à partir de laquelle le statut a été révisé».

Bien plus comme pour enfoncer le clou, la SCHPMU préconise au haras national Chaouchaoua de restituer, suivant un échéancier, les primes indûment perçues et dont le montant s’élève à 100 625 475 30 DA. Inutile de décrire le climat qui règne parmi le personnel de cette institution, qui continue d’alimenter le pays avec de pures races équines.

A vrai dire, quelque part, c’est une mise à mort programmée de cette entité publique qui, tout en continuant à valoir des satisfactions de par ce qu’elle constitue comme réserve, versée qu’elle est dans l’élevage de chevaux de race et intervenant dans un contexte global marqué depuis le haut du sommet de l’Etat à une refonte de la chose publique. Le 4 octobre 2017, il croyait bien faire en interpellant le directeur de la SCHPMU sur «le non-versement par l’hippodrome d’El Eulma des primes d’élevage» suivie par une autre correspondance datée du 8/12/2017 par laquelle il est explicité la démarche et la politique du haras, l’un des rares jumenteries qui arrivent à s’autofinancer.

Dans cette dernière et après avoir précisé le fonctionnement du haras, premier producteur national de chevaux de course, on y perçoit la gravité de la décision, car si d’aventure les responsables continuent dans cette voie cela équivaudrait à «couper la branche sur laquelle est assise l’entreprise». Le plus grave dans l’affaire, rappelle le directeur du haras à la société des courses, «un défi de prouver le versement du montant exigé à la ferme pilote puisque des millions de dinars auraient été détournés au niveau de certains hippodromes sans que leurs auteurs soient inquiétés». Hier, une source au niveau du haras nous a fait part de la volonté de l’Epic d’engager une procédure judiciaire pour annuler cette décision inique.