Les projets ferroviaires en retard

Un point de situation lié à l’avancement des travaux pour les deux projets ferroviaires Saïda-Tiaret et Relizane-Tiaret-Tissemsilt, a été organisé, hier, au siège de la wilaya en présence des deux bureaux d’études, dont l’Anesrif, les élus et les membres du conseil de wilaya sous la présidence du wali. Enumérant les contraintes qui freinent l’avancée des travaux, le représentant de l’Anesrif a argué de «problèmes d’agrégats, dont le tuf, et du refus de certains propriétaires de quitter les lieux». Au total ce sont 5 habitations situées à Mechraa-Sfa, 29 à Tagdempt et 6 à Tiaret qui sont concernées par les expropriations. Certains ont introduit des recours, d’autres ont accepté et certains refusent carrément le principe, d’où la décision du wali d’«appliquer la loi dans toute sa rigueur». Le chef de l’exécutif a exigé que «des rencontres cycliques se tiennent tous les 15 jours sous la direction du directeur des transports».