Les marchands de poissons mettent en danger la santé publique

Tous les jours, à 15h passées, et sous un soleil assommant, l’on continue à proposer du poisson au niveau du marché couvert, en plein cœur de la ville de Tiaret.

C’est ce que nous avons constaté plus d’une fois en ce mois sacré du Ramadhan. Aussi, il n’est pas sans rappeler que la situation reste préoccupante, d’autant que le chef de l’inspection vétérinaire relevant des Services agricoles de Tiaret vient de tirer la sonnette d’alarme. «La commercialisation du poisson en ville se fait d’une manière des plus anarchiques», alerte Mehdi Kouadria. Notre interlocuteur affirme que le lieu est malpropre et inapproprié à ce genre de commerce, à cela, il cite les conditions de stockage et l’absence d’étals et de glace à même d’atténuer les appréhensions par ces grandes chaleurs. «Les cageots dans lesquels on stocke du poisson sont jetés en haut de la place publique et il n’est pas rare de voir des chiens et chats errants uriner dessus». Bien plus, renchérit-il, «il y a le refus des poissonniers de se soumettre à la réglementation», qui pose un vrai problème.

De fait, «on ne délivre que rarement les attestations, car les marchands refusent d’honorer les droits parafiscaux comme stipulé dans la loi de finances», avertit-il. Quid de la santé du citoyen ?. Pour les marchands, les soucis liés à l’hygiène sont ignorés et de surcroît aggravés par l’absence des services d’hygiène de l’APC. «Cette dernière devrait se soucier de l’hygiène si sérieusement ils ont la santé du citoyen comme sacerdoce». Quid des marchands disséminés aux quatre coins de la ville qui continuent eux-aussi de proposer du poisson dans des conditions lamentables. Il n’y a pas eu d’intoxication mais devrions-nous en attendre pour nous mettre au travail et éviter à la population de fâcheuses conséquences ?