Les handicapés de Aïn Kermès lancent un SOS

«Cela fait deux mois que les handicapés de Aïn Kermès n’ont pas perçu leur allocation de 4000 DA et certains d’entre eux n’arrivent même pas à s’acheter les produits indispensables pour certaines pathologies», fait savoir le coordinateur de la section locale de l’Organisation nationale de la société civile de cette daïra du sud-est de la wilaya à l’intention du chef de l’exécutif. Kadda Hamou, membre actif de cette entité, qui dit «œuvrer pour la consolidation et la préservation de certains acquis sociaux», aujourd’hui, tributaires de cette austérité qui suscite des craintes quant à leur suppression de par des opérations d’assainissement, ajoute que «les appels aux autorités communales et de daïra n’ont pas eu de réponse s’agissant de ce retard qui plonge certaines familles dans plus de précarité».

Saisi pour nous éclairer sur cette situation, M. Benamar, directeur de l’action sociale se dit «étonné car les virements jusqu’au mois d’octobre ont été signés». Ce responsable explique que son département s’attelle à assainir les listes de certaines catégories de bénéficiaires. «Une opération qui a permis d’expurger ces listes de pas moins de 2000 indus bénéficiaires. Actuellement, nous sommes à 6000 bénéficiaires dont les malades mentaux, qui nécessitent un suivi pointu». C’est à ce titre, fait-il savoir, qu’il y a une reprise de tout le processus de validation. «Cela ne va pas sans générer des retards», conclut-il.