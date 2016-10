Les habitants d’un immeuble évacués

Réagissez

Les habitants d’un bâtiment situé au quartier dit «la cité» dans la commune de Mechraa-Sfa, 25 km au nord-ouest de Tiaret, et relevant d’un ensemble urbain socio-locatif de l’OPGI, ont été par mesure préventive évacués, depuis jeudi, dès que des signes inquiétants sont apparus sur les fondations. Le directeur de cet organisme public de gestion immobilière, Rouba Saïd, en compagnie du chef de daïra et d’une équipe relevant du CTC, sont arrivés sur les lieux pour s’enquérir de la situation.

Notre interlocuteur, joint avant-hier par téléphone, nous a appris qu’«une opération de confortement sera entamée incessamment» et que «les locataires rejoindront aussitôt leur appartements une fois les travaux de confortement des piliers achevés». La situation a fait naître une peur panique légitime en dépit des assurances des techniciens, mais a aussi suscité des commentaires des plus farfelus car les autorités communales et de daïra n’ont pas été très communicatives.