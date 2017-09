Les enseignants du lycée de Ksar Chellala débraient

Réagissez

Les élèves du lycée technique Lebgaâ Lakhdar de Ksar Chellala, 116 km à l’est du chef-lieu de wilaya, ont séché, hier matin, les cours du fait de l’absence des professeurs. Et pour cause : ces derniers ont observé une grève, un énième mouvement de protestation, pour exprimer leur refus de la nomination de D.K. comme directeur de leur établissement.

Ils avaient, d’ailleurs, saisi la direction de l’éducation mais en vain. Les protestataires, qui n’ont pas cessé de signaler les antécédents de ce directeur ayant fait l’objet de plusieurs sanctions, disent «ne pas comprendre l’attitude de la directrice de l’Education qui, en dépit des lettres et des mises en garde, n’a pas voulu appliquer les recommandations du conseil de discipline qui avait préconisé son éloignement de plus de 50 km». La protestation d’hier a coïncidé avec la visite d’une commission d’enquête initiée par le ministère et ses deux membres ont entendu les deux parties au conflit. Jointe hier par téléphone, la directrice de l’éducation a déclaré «avoir pris des mesures à titre conservatoire en suspendant provisoirement le directeur après avoir dépêché des inspecteurs pour tirer au clair cette affaire à l’aune de la rentrée des classes».