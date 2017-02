Le tribunal innocente deux accusés après 10 ans d’emprisonnement

Réagissez

Jugés en appel pour la troisième fois, deux accusés, en prison depuis 10 ans, se sont vu élargis après avoir été innocentés par le tribunal criminel. Les deux détenus qui n’ont cessé de clamer leur innocence depuis le verdict prononcé contre eux, soit la perpétuité, et, au vu de la tournure qu’a prise cette affaire de meurtre à Frenda, ont finalement pu, par le biais de leur défense, convaincre le tribunal, qui s’est basé, auparavant, sur le témoignage à charge de l’épouse du second accusé.

Cette dame soutenait que son époux était en compagnie du principal accusé et qu’elle les a vus partir ensemble la veille sur une vieille Renault 4, avec, en sus, des traces de terre à son retour. Une assertion qui a conforté la conviction des juges quant à l’implication de ces deux auteurs dans le crime de B. Djamel.

Ce dernier, deux jours avant sa mort, s’est chamaillé avec le principal accusé en lui portant des égratignures au visage pour une banale querelle. Les enquêteurs avaient vite fait d’établir une liaison entre la dispute et le crime. A vrai dire, le cadavre de la victime fut retrouvé à l’intérieur d’un puits, aux environs de Frenda, 50 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya. Un corps remonté dans un état de putréfaction avancée et méconnaissable, et qui a reçu plusieurs coups de couteau et passé par le feu pour vraisemblablement cacher tout indice pouvant éclairer l’enquête. Bien que les accusés aient refusé la comparution devant les juges lors de deux procès pour absence du témoin à charge, -l’épouse du second accusé-, ils finiront par se tirer d’affaire et recouvrir leur liberté au prix de 10 années de détention. Le crime reste, lui, toujours entouré de mystère, avec en sus cette lancinante question : qui a tué Djamel et pourquoi ?