Le projet de fabrication de tracteurs toujours bloqué

Le groupe Belhocine Service (GBS), basé à Tiaret, attend toujours le feu vert de la part des services du ministère de l’Industrie et des Mines pour que le tracteur de type Farmer puisse sortir de l’usine de Zaaroura au début du mois de novembre prochain. Après la signature, il y a quelques mois, du contrat de partenariat entre le Groupe et le représentant de Farmer Traktor Sp de Pologne, «la demande d’autorisation d’exercice d’activité en CKD tarde à mettre en branle le processus de montage et continue de végéter dans les tiroirs», rappelle cet opérateur économique.

Une demande introduite le 28août 2016 n’a pas encore retenu l’attention du ministère. Belhocine Aissa, qui rappelle les financements consentis et la préparation du site, indique que son groupe qui emploie plus de 600 travailleurs dans les secteurs des hydrocarbures, des travaux publics et de la promotion immobilière, a initié ce plan d’investissement pour fabriquer des tracteurs dans le cadre de la mécanisation de l’agriculture. Le projet, qui devrait générer 130 postes d’emplois directs au démarrage, a été conçu en application du décret exécutif n°88-14 du 24 février 2014 modifiant et complétant celui du 2 avril 2000.

Mettre plusieurs mois à répondre à une telle demande relève-t-elle du travail de titan ou est-ce le fruit de cette bureaucratie toujours présente ? A l’aune de la crise économique induite par les effets de la chute des prix de pétrole, n’est-il pas dans l’intérêt de tous d’œuvrer à infléchir la donne en matière d’investissements privés ?