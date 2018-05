Le journaliste et auteur Kamel Beniaïche honoré

Réagissez

Kamel Beniaïche lors d’une vente-dédicac

Le journaliste Kamel Beniaïche, auteur de Sétif, la fosse commune, massacres du 8 Mai 1945, a été honoré hier, en marge des festivités marquant la Journée nationale de l’étudiant, par l’université Abderrahmane Ibn Khaldoun de Tiaret et par la wilaya.

Kamel Beniaïche, qui a, pour la circonstance, fait une communication pour replacer les faits historiques dans leur contexte, et fondamentalement à les lier à une historicité du mouvement national ayant conduit à l’indépendance du pays. Une indépendance acquise au prix de milliers de sacrifices, dont ceux de la région de Sétif en mai 1945.

L’hôte de Tiaret, honoré par le wali, Abdeslam Bentouati, et le recteur, Belfedhal Cheikh, devant un parterre composé d’étudiants, de moudjahidine, d’universitaires et d’élus, a expliqué que «par cet ouvrage, j’ai voulu démonter les contrevérités de l’armée coloniale et de ses relais politiques et médiatiques de l’époque qui n’ont évoqué que la centaine de victimes côté français». Et d’ajouter que «73 ans après ces massacres, les cimetières existent, mais j’ai voulu mettre un nom sur chaque tombe et pour dire, comme pour couper court à la polémique sur les chiffres, que l’ampleur de la tragédie est encore bien plus lourde.»

Prolixe et maîtrisant son sujet, Kamel a, dans la foulée, évoqué certains événements tout aussi douloureux et tragiques ayant entouré cette époque-là et ses conséquences indélébiles sur les consciences. La cérémonie s’est poursuivie par une vente-dédicace de l’ouvrage, qui a nécessité beaucoup de temps pour son élaboration.