Le journaliste Amar Belkhodja distingué

L’université Abderrahmane Ibn Khaldoun et son département des sciences humaines et sociales viennent de décerner à notre confrère Amar Belkhodja, journaliste à la retraite, le titre de docteur honoris causa, à l’issue d’une séance symbolique de soutenance devant un parterre d’universitaires et d’amis, dont des personnalités, à l’instar de l’ex-ministre, Kamel Bouchama, le président du Conseil national des arts et des lettres, Abdelkader Bendaâmache, et le directeur de la bibliothèque de l’Institut du Monde arabe à Paris, Tayeb Ould Laroussi, invités pour la circonstance. Le ministre de tutelle, Tahar Hadjar, s’est fait excuser et le diplôme a été solennellement remis par le recteur Kheladi Mederbel et son staff.

Dans sa conférence-débat, la veille, autour de ses nombreuses œuvres, Amar Belkhodja a énuméré les titres qu’il a publiés et finit par épater le jury composé de professeurs des universités de Tiaret, Tlemcen et Oran. Une mention très bien a d’ailleurs sanctionné la délibération tenue séance tenante sous une ovation de l’assistance et des youyous. Auteur prolixe, qui a excellé dans la restitution d’événements historiques locaux ou de portée nationale et même internationale, Amar s’est attiré de la sympathie, d’autant qu’il ne ratait aucune occasion, émission radiophonique ou télévisuelle, pour reparler tantôt des exactions, monstruosités et actes barbares commis par les colons français, tantôt en faisant œuvre utile en dépoussiérant les faits et gestes de sa région et des hommes qui l’ont marqué. La notoriété de Belkhodja a dépassé le giron local pour s’inscrire dans une dimension nationale à voir la flopée de livres qu’il a édités. Un méticuleux travail de recherche entrepris, des décennies durant, pour dénoncer les crimes et les graver dans la conscience collective du peuple.

L’université de Tiaret, qui voudrait s’affirmer, vient pour la circonstance de décerner son deuxième titre, après que l’ambassadeur de Corée a été, lui aussi, récipiendaire du même titre il y a quelques années.