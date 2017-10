La remise des clefs de 2400 logements pour le 1er Novembre

Réagissez

C’est officiel. Les clefs de logements sociaux au profit de 2400 bénéficiaires au niveau du chef-lieu de wilaya seront remises en marge des festivités célébrant le 1er Novembre 1954, au niveau de la maison de culture Ali Maâchi. «Une remise symbolique», croit-on savoir à la lecture du programme officiel transmis à notre rédaction par la cellule de communication de la wilaya. En décodé, on comprend que seule une poignée recevra directement leurs clefs des mains des autorités, et les autres les auront par l’OPGI. Au-delà de la symbolique, des questions subsistent. Certains s’interrogeront certainement sur la qualité de vie dans certains sites choisis pour le relogement, car des travaux sont encore entrepris, -à l’exemple de la voierie-. Il y a lieu aussi de signaler la non-réception d’infrastructures éducatives pour lesquelles, qui étaient pourtant bel et bien inscrits au programme.

Pour l’heure, aucune opération de tirage au sort n’a été entrepris par l’OPGI nonobstant l’assainissement de cette liste des 2600 bénéficiaires pour laquelle il y eut pas moins de 200 personnes concernées par les recours introduits et par conséquent d’enquêtes approfondies.