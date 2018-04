La police enquête sur les œuvres sociales de l’hôpital

Réagissez

Suite à une lettre anonyme qu’ont ponctuée des plaintes de travailleurs qui fustigeaient la discrimination et le parti pris dans les attributions de prêts, entre autres, les services de la Sûreté nationale viennent de boucler l’enquête initiée par le procureur de la République près le tribunal de Tiaret.

Avant la présentation des mis en cause, dont le président de la COS et son trésorier, devant le magistrat instructeur, beaucoup de personnes ont été auditionnées sur «la gestion du volet crédits et même sur le foyer du personnel resté fermé pendant une longue période». Dans la gestion de la commission des œuvres sociales relevant de l’EPH Youssef Damerdji, qui cumule trois mandats successifs, il a été relevé plusieurs failles qui discréditent le travail de cette entité. «Même de l’argent liquide aurait été remis à certains bénéficiaires, contrairement aux us comptables qui obligent des libellations en chèques», ajoutent nos sources. Certains travailleurs, aujourd’hui à la retraite, qui n’ont pas digéré eux-aussi leur exclusion du bénéfice de la prime de départ par la COS, se sont plaints.