La liste des 2200 bénéficiaires de logements sera affichée ce soir à Tiaret

«La liste officielle des 2200 bénéficiaires de logements sociaux sera affichée ce jour, dans la soirée», nous a déclaré, hier, le maire, Boutheldja Abdelkader, quelques heures après la fuite sur les réseaux sociaux d’une fausse liste de bénéficiaires.

«La liste préliminaire, sur un total de 2200, destinée aux 31 fichiers que les autorités ont placés comme filtres pour expurger d’indus demandeurs, a circulé sur les réseaux sociaux, en messages privés, donnant lieu à des spéculations effrénées», dira une source responsable. Mais l’information a vite été démentie, car «à l’origine cette liste n’était pas affinée». Notre interlocuteur ajoute que «le chef de l’exécutif, de bonne foi, s’est, encore une fois, appuyé sur certaines personnalités pour l’aider à ne pas léser les vrais nécessiteux, mais, quelque part, il y a eu comme une manœuvre pour forcer la main aux autorités».

«La liste officielle finale sera étoffée avec photos, date de dépôt et points récoltés», assure-t-on. Ce qui n’est pas le cas de la liste qui a circulé avant-hier. En marge de la célébration de la Journée internationale de la presse, Abdeslam Bentouati a saisi l’occasion pour faire part aux représentants de la presse de «son souci d’attribuer le logement social à celui ou celle qui le mérite, sans qu’aucune personne soit lésée». Une liste de 2200 logements sociaux, qui vient donc s’ajouter aux 2600 déjà affectés il y a quelques semaines et qui sera suivie par une autre de 2100 autres unités. «Sur les 2200 personnes éligibles, la commission de daïra a dû travailler, une année durant, sur un nombre total de 21 000 demandes», renchérit Mohamed Guesmi, chef de daïra de Tiaret, qui explique que, dans cette liste des 2200 bénéficiaires, plus de 100 handicapés ont été inclus».