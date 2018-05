La jumenterie ne sera pas privatisée

Réagissez

«Je suis venu vous transmettre un message de solidarité et vous faire part de la volonté des hautes autorités de ne pas toucher à cette entité publique car elle ne figure dans aucun agenda», a déclaré, lundi, le chef de l’exécutif local.

Entouré de l’inspecteur général, du directeur des Services agricoles, mais en l’absence des responsables de l’Ondeec, le wali a clairement signifié et de la manière la plus directe, que la jumenterie n’est pas concernée par la privatisation. «Les hautes autorités du pays me l’ont signifié», a-t-il asséné devant un «ouf» de soulagement des représentants syndicaux présents dans la salle.

Vingt-quatre heures donc après la grève déclenchée par le personnel du haras national Chaou-Chaoua, le wali s’est rendu auprès des grévistes pour leur faire part de son soutien indéfectible de les aider à se soustraire de cette situation préjudiciable tant pour la production que pour la préservation de races équines en Algérie. Après un entretien avec les responsables de cette institution relevant du secteur de l’Agriculture, Abdeslam Bentouati a pris des mesures visant à atténuer les appréhensions, tout en promettant d’élaborer un rapport à remettre aux hautes autorités centrales.

Entre autres décisions prises : l’octroi d’une prime sur budget de wilaya de l’ordre de 10 000 dinars à chacun des 63 salariés du haras et la promesse de toucher certaines administrations, à l’exemple de la banque et la CNAS, pour les sensibiliser à accorder des délais de grâce. Dans la foulée, il a fait savoir que les responsables de l’OAIC seront eux aussi touchés afin d’accorder une avance sur récolte. Abordant l’aspect social, les travailleurs ont été agréablement surpris d’entendre leur interlocuteur «évoquer la possibilité du bénéfice du logement tant social que rural au profit de ceux éligibles».

Aux sollicitations de la direction du haras national sur la question de l’indemnisation au titre du passage du rail, le wali a promis d’œuvrer pour que ce dû soit honoré dans les plus brefs délais. Faisant face à une concurrence déloyale du fait de l’importation de chevaux, n’encaissant plus de primes provenant de la Société des courses hippiques et du pari mutuel depuis plus de six mois, cumulant des crédits, dont ceux du dispositif «RFIG», le haras national Chaou-Chaoua s’est retrouvé avec une dette de 193 millions, dont 120 pour la fiscalité et la parafiscalité. Une crise structurelle qui devrait susciter en haut lieu la réorganisation du secteur si, quelque part, on ne veut pas asséner des coups mortels à une entité qui, bon an mal an, continue d’être cette belle vitrine qu’on ne se lasse pas de vanter à chaque visite de marque.

Avant que les travailleurs ne reprennent du service, le wali a assuré de sa volonté de revenir avant la fin du Ramadhan pour faire le point en promettant aussi de ne plus toucher aucun hectare dans l’espace de cet EPIC qui a vu en l’espace de quelques années grignoter 166 hectares. De 876 hectares, il s’est retrouvé avec seulement 710 hectares.