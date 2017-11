La direction de la santé signe une convention avec le CHU d’Oran

Réagissez

En application d’une convention établie entre la direction de la santé de Tiaret et la direction du CHU d’Oran, une équipe médicale composée de 12 personnes, dont quatre éminents professeurs (docteurs Boucherit, Abbès Chakib, Benegadi et Djelad) séjournera dans la région, dès ce dimanche, pour consulter et pratiquer quelques cas de chirurgie sur une centaine de patients. Outre la maternité Fatima Zohra Aourai au chef-lieu, les EPH de Ksar Chellala, Frenda, Sougueur et Mahdia sont concernés par ce jumelage entre praticiens publics locaux et ceux d’Oran. La chirurgie pédiatrique, la gynécologie obstétrique et certaines autres pathologies sont au centre des intérêts de cette équipe médicale, la énième du genre qui intervient au lendemain des conventions de jumelage signées entre les établissements hospitaliers du Sud et des Hauts-Plateaux devant le ministre. L’objectif est, dit-on, de permettre de «former sur place certains praticiens, cerner les problèmes vécus par certaines structures, faire l’état des lieux et recenser les besoins matériels et humains». Contrairement à ce qui est propagé, certains hôpitaux continuent, paradoxalement, de souffrir des aléas liés aux pannes récurrentes du matériel dit «de pointe», ce qui déteint sur les activités des hommes et des femmes au service de malades.