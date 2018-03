La demande plus forte que l’offre à Tiaret

Réagissez

S’inscrivant dans l’optique de résorber une partie de la déperdition scolaire, nonobstant les vœux émis par des centaines de jeunes d’acquérir une formation professionnelle à même de leur assurer un emploi, le secteur de la formation professionnelle à Tiaret s’est retrouvé avec une demande plus forte que l’offre.

Hier, en marge de la cérémonie officielle tenue au niveau du CFPA de la commune de Medroussa, en présence des autorités locales, M. Tayeb Berroudja, dans une déclaration à El Watan, fait savoir qu’en application des conventions établies avec des entités publiques et privées, «l’on a pu installer des stagiaires dans de nouvelles filières telles que le contrôle et le conditionnement de produits laitiers, l’installation et l’entretien d’équipements hydrauliques, l’hygiène et la sécurité et les métiers liés aux abattoirs».

Des placements qui se sont avérés insuffisants au vu de la forte demande exprimée par les jeunes. Si globalement, le secteur touche à diverses formations et disciplines, les responsables tablent sur des métiers en rapport avec les spécificités de la région, à vocation agraire et subsidiairement l’agroalimentaire, voire la construction mécanique, et, dans un futur proche, sur les métiers dans l’industrie de la pétrochimie. Jusqu’à hier, c’est-à-dire au 25 février 2018, la direction avait enregistré un total de 10824 stagiaires.

«Pour la rentrée de ce mois de février, et sur une offre de 4535, il a été enregistré 5334 inscrits et seuls 3607 jeunes ont été incorporés», ajoute le directeur du secteur. Un secteur qui s’élargit et avec lui la diversification de ses formations dans les 31 établissements existants, dont des nouveaux dans la ville de Sougueur ainsi que dans la localité de Medroussa où a été donné le coup d’envoi dans l’euphorie totale.