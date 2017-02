La bureaucratie plombe l’investissement

Réagissez

Sévère constat que celui prononcé, avant-hier, par le wali, à l’ouverture de la journée d’études organisée par la Chambre de commerce et d’industrie CCI-Sersou.

Bien qu’au programme de cette rencontre étaient invités l’ex-ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa et autres experts, pour parler de la loi de finances 2017, de l’investissement et de la petite et moyenne entreprise, l’intervention du wali a été axée sur ce qu’endurent les jeunes promoteurs de la part de cette bureaucratie toujours omnipotente. Le chef de l’exécutif a ainsi décrit le calvaire du jeune investisseur, M. Zitouni, qui, en voulant investir un créneau pour le moins encore vierge, celui du stockage sous froid, à Ksar Chellala, s’est vu ballotté d’un service à un autre sans aucune gêne ni honte.

Une situation qui a valu, enchaîne M. Bentouati, de le saisir par e-mail pour retracer son parcours du combattant face à une caste qui campe bien dans ses vieux réflexes, en dépit des avantages consentis par les différentes lois de finances pour donner du rythme et de l’allant à l’industrie. Pour illustrer la donne, on fait savoir que «seuls 9 des 57 projets semblent bien partis pour être concrétisés en dépit d’un accompagnement à tous les niveaux».

Des projets, initiés à la faveur de l’instruction ministérielle n° 1 du 6 août 2015, qui devraient générer pas moins de 5000 emplois, notamment dans l’industrie mécanique. S’agissant du bilan du Calpiref, il est fait état de la validation, entre 2012 et 2015, de 187 projets pour un montant de 36 milliards de dinars et devant générer 6283 postes d’emploi. Une donne chiffrée que ne semble pas corroborer les réalités sur le terrain. Outre donc l’investissement industriel, qui semble boosté avec la mise en place de ce pôle automobile, appelé d’ailleurs à se renforcer, il y a l’agriculture, avec 72 000 hectares de terres, qui devraient être distribués après achèvement de l’étude entreprise par le Bneder. Neuf périmètres ont été dégagés et feront ultérieurement l’objet d’appels à manifestation d’intérêt.