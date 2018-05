La BADR a accordé plus de 1500 crédits aux agriculteurs

Réagissez

En marge d’une rencontre avec la presse pour faire le bilan des crédits et financements des campagnes agricoles au premier trimestre de l’année en cours, la BADR, qui regroupe 13 agences disséminées à travers les wilayas de Tiaret et Tissemsilt, a injecté 73 milliards de cts au titre des crédits pour l’appui aux céréaliculteurs.

Très explicite, Zoubir Mustapha, DG de la BADR de Tiaret, a fait savoir que l’entité a avalisé 1500 demandes de crédits et 60 autres milliards au titre du crédit-RFIG au profit de 88 producteurs. L’appui étant généralement accordé à ceux qui font dans la reproduction de semences, dont la pomme de terre, le maraîchage, l’arboriculture et l’élevage, entre autres.

Le directeur général de la BADR a ajouté que 62 milliards ont été débloqués pour financer 935 fellahs devant renouveler l’outil de travail, dont l’achat de 67 tracteurs et 220 moissonneuses-batteuses. S’agissant de l’implication de la banque dans le segment de l’habitat rural, le DG a déclaré que 40 millions de dinars ont été affectés pour les besoins de ceux qui érigent des habitations en milieu rural. Sur ce volet, Zoubir Mustapha a précisé que l’habitat rural connaît une hausse, notamment dans la wilaya de Tissemsilt. Pour ce qui est des différents dispositifs d’aides aux jeunes via l’Ansej et l’Angem, «la banque a participé à hauteur de 898 milliards de cts. Ce qui a généré la création de 6707 emplois dans les deux wilayas voisines». Pour la CNAC, il est fait état du soutien à 622 jeunes. En conclusion et en plus des crédits classiques qui font apparaître la consommation d’un crédit de 97 milliards de cts, la BADR reste, selon notre interlocuteur, la banque qui accompagne le développement du monde agricole dans les deux régions qu’elle couvre. La rencontre intervient dans un contexte marqué par l’enregistrement de résultats positifs, nonobstant quelques couacs dans deux agences.