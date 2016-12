L’université au service du développement local

Réagissez

Notre région dispose d’atouts majeurs, dont des ressources animalières et végétales, à même de valoir de meilleures perspectives économiques, à l’heure de cette crise financière induite, entre autres, par la chute des prix de pétrole, a fortiori quand des projets développés dans les laboratoires sont là et ne demandent qu’à être exploités», a déclaré docteur Abdelkader Dellal, directeur du Laboratoire d’agro-biotechnologie et de nutrition en zones semi-arides, relevant de l’université de Tiaret, dans une de ses interventions en marge d’une émission radiophonique consacrée au rôle de l’université et son apport au développement local.

Et d’ajouter : «Il existe un projet expérimenté avec succès dans la manipulation génétique et touchant à sept variétés de semence, qui exige une implication franche du ministère de l’Agriculture si on veut sortir de l’ornière et de cette dépendance à la pluviométrie, de plus en plus aléatoire avec ce dérèglement climatique.» Idem pour les associations d’éleveurs, qui ne s’impliquent pas dans la quête de valorisation de races locales, tel le rembi. Docteur Benaïchata, climatologue, a, lui, axé son intervention sur les nouvelles énergies, dont l’éolien, le projet de pluie artificielle, entre autres.

Docteur A. Khaldi a expliqué le credo lié à une meilleure utilisation de la ressource humaine, la qualité des formations, dont l’enseignement technique, et subséquemment du développement de la PME/PMI. De son côté, docteur Lakhdar Hadj Arab, cheville ouvrière de ce genre de rencontres dédiées à l’enrichissement des débats liés aux problématiques du développement économique local, a insisté sur la réforme fiscale et indubitablement sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour permettre aux collectivités locales de dénicher l’argent là où il dort. Pour s’y résoudre, il faudrait, selon cet universitaire et auteur de plusieurs ouvrages techniques, «un changement des mentalités». Le président de l’APC de Aïn Bouchekif, une commune qui semble bénéficier de l’implant d’un tissu économique prometteur, relève lui «un paradoxe lié à la domiciliation de certaines entreprises locales de dimension nationale» et la nécessité de «réformer les codes communaux et de wilaya pour permettre à la cellule de base d’engranger des dividendes à travers certaines taxes non recouvrées».

A l'heure de l'austérité et, par ricochet, de la recherche de voies et moyens de juguler cette crise économique qui s'installe, la problématique du développement local revient indubitablement dans les débats. A fortiori quand celle-ci implique l'université, qui, par ses nombreuses recherches, a toujours voulu s'impliquer en offrant aux décideurs quelques solutions. Pas de recette magique, il est vrai, mais des solutions à tout le moins pertinentes