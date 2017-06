L’écrivain et linguiste Amar Mahmoudi tire sa révérence

Réagissez

Le docteur Amar Mahmoudi, 79 ans, enseignant de linguistique à l’université Abderrahmane Ibn Khaldoun de Tiaret, département de français, directeur de l’annexe de la bibliothèque nationale Jacques Berque de Frenda, 50 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, est décédé vendredi après quelques soucis de santé.

Celui que Abderrahmane Djelfaoui décrit comme «un magicien virtuose de la grammaire arabe, spécialiste émérite des rapports des sociétés maghrébines avec l’histoire et l’identité dans la philosophie et la philologie, spécialiste des études khaldouniennes», est parti sans crier gare, laissant ses amis, collègues et des centaines de ses admirateurs plongés dans la consternation. «Mahmoudi Amar a écrit de nombreux articles et réalisé des conférences sur Ibn Khaldoun, il a achevé un important travail de recherche sur la syntaxe (ou la racine des mots) de la langue araméenne», dira encore de lui Djelfaoui après sa visite dans la région en 2015. Et d’ajouter : «Pour les peu instruits du sujet que nous sommes, l’universitaire affable expliquait que c’est cette langue morte (araméen) qui a, dans la nuit des temps, donné naissance au phénicien et à l’arabe et il a aussi à son actif un travail de recherche pour le compte de l’ONU en collaboration avec le linguiste Farid Beramdane.» Amar Mahmoudi, qui fut orientaliste et biographe attitré de l’orientaliste Jacques Berque, a beaucoup fait pour que le projet d’une annexe de la bibliothèque ouvre à Frenda non loin de là où Ibn Khaldoun rédigea ses prolégomènes. A ce titre, il fut le guide rêvé des visiteurs et des hôtes de marque de la région. Paix à son âme.