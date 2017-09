L’association 'La Radieuse' rend hommage aux policiers martyrs

Réagissez

Suite à l’attentat contre le siège de la sûreté de wilaya de Tiaret au cours duquel deux valeureux policiers ont, au péril de leur vie, mis en échec les sombres desseins d’un terroriste et évité un véritable carnage, l’association La Radieuse, représentée par son président, M. Chafi Kada, des membres d’honneur, MM. Fodil Megharia et Hansal Mohamed, et des adhérents de 17 wilayas, s’est rendue à la commune de Nadhora, à 70 km de Tiaret, d’où sont originaires les deux martyrs, Lalaoui Saad et Aissaoui Abbès. Et, c’est en présence d’un grand nombre de citoyens et de représentants de la sûreté de Tiaret que l’association La Radieuse a rendu un vibrant hommage aux deux héros en remettant à leurs familles des trophées du mérite, des diplômes de reconnaissance, des aides financières et des «omra» à leurs parents ainsi que des cadeaux à leurs enfants.

Le président de La Radieuse a prononcé un bref discours au cours duquel il a salué le geste héroïque de Lalaoui et Aïssaoui et remercié l’ensemble du corps de la police pour les efforts fournis quotidiennement pour la sécurité des citoyens. Pour leur part, Hadj Mohamed, le père de Aissaoui Abbès, et Ahmed, celui de Lalaoui, ont été très touchés par la visite de solidarité de La Radieuse ainsi que par le soutien moral de toute une population au cours de cette dure épreuve. C’est ainsi que, par solidarité avec les deux familles des policiers morts en accomplissant leur devoir, les habitants de Nadhora n’ont pas fêté l’Aïd.