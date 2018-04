L’apport hydrique demeure insuffisant

Réagissez

La wilaya de Tiaret puise une partie de son eau du barrage Benkhedda

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a effectué, deux jours durant, une visite de travail dans la wilaya de Tiaret.

Une visite pour «s’enquérir des projets en cours de réalisation qu’il faudrait livrer partiellement, non sans donner des orientations aux responsables de son département pour que les ambitieux programmes en cours soulagent un tant soit peu les souffrances de certaines populations», entend-on dire. Tiaret, dont les besoins sont estimés à 147 000 m3/jour et un déficit de 21 000 m3/jour puise ses ressources (96 000 m3) à partir des forages et 30 000 à partir du barrage Benkhedda.

A l’issue de son long périple qui l’a mené du barrage Benkhadda, dans la commune de Mechraâ-Sfa, rempli à 82%, soit 32 millions de m3, à la localité de Sidi Bakhti, une commune déshéritée qui a bénéficié d’un apport appréciable en eau potable, jusqu’au sud de la wilaya, pour s’assurer de l’avancement des travaux de raccordement en eau de six communes à partir du Chott-Echergui, à Mahdia, Aïn-Bouchekif et d’autres haltes, Hocine Necib semblait quelque peu rassuré que «des projets structurants marchent bien, en dépit de certains aléas liés au financement».

Une situation qui l’a amené à instruire ses subordonnés à livrer les projets partiellement au fur et à mesure de leur réalisation pour permettre aux populations des localités comme Aïn Kermès et Madna de bénéficier du précieux liquide alors qu’elles souffraient du manque durant les années précédentes. «Un mégaprojet d’adduction d’eau potable depuis Chott Echergui, qui va permettre aux habitants de six communes de souffler avant l’été», n’a-t-il cessé de répéter, amenant le wali à peser de tout son poids pour débloquer certaines situations qui freinent la progression des chantiers.

Dans une conférence de presse à l’issue de sa visite, le ministre a fait savoir que «25 des 42 communes de la wilaya n’ont pas l’eau quotidiennement, obligeant les responsables à procéder au forage de 17 puits à destination de 12 communes à court terme».

Région céréalière qui participe à hauteur de 12% de la production nationale et qui a des ambitions pour l’industrie, «Tiaret a besoin d’être accompagnée dans cette dynamique ainsi enclenchée et c’est pour cela et pour d’autres considérations dont celles liées à l’alimentation en eau potable, à l’assainissement, voire à l’irrigation d’appoint, que le gouvernement a décidé de débloquer 150 milliards de cts, au même titre que 30 autres wilayas du pays pour parer à l’urgence», a expliqué M. Necib, en ajoutant que «l’Algérie a connu un été 2017 difficile, ce qui, conjugué au stress hydrique, n’a pas été sans conséquences sur la mobilisation de la ressource tant pour l’AEP que pour l’agriculture».

Globalement, et à l’échelle nationale, le ministre dit «vouloir au moins 12 projets structurants avant l’été 2018 au profit de 3 millions d’habitants», nonobstant les grands transferts, dont celui à destination de Tiaret à partir de l’eau de mer dessalée depuis la Macta. Un projet qui a été présenté par le bureau d’études sud-coréen Dong Myeong au niveau de la Maison de la culture et qui permettra d’alimenter 19 communes du nord de la wilaya pour combler un déficit de 71 743 m3 à l’horizon 2020. Coût de cet autre mégaprojet : 5200 milliards de cts.