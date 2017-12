Ksar Chellala (Tiaret) : Il égorge son cousin et se suicide

Réagissez

Dans la nuit de vendredi à samedi, la paisible localité d’El Bair, relevant de la commune de Zmalet Emir Abdelkader, 170 km à l’extrême est de Tiaret, a été le théâtre d’un tragique événement qui a secoué sa quiétude.

Et pour cause : H.R., âgé de 49 ans, ex- garde communal, a, pour des raisons inconnues pour l’heure, surpris R.H., 59 ans, son cousin paternel, qui se trouvait dans son véhicule, et l’a égorgé, le laissant gisant dans une mare de sang et s’est enfui chez lui tout près du lieu du crime. L’assaillant a été d’ailleurs retrouvé dans un état critique après qu’il eut absorbé un produit dangereux utilisé pour les animaux.

Evacué vers les urgences de Ksar Chellala puis transféré vers les UMC de l’hôpital Youssef Damerdji de Tiaret, il rendra l’âme quelques heures plus tard.

Certaines voix lient cette tragédie à une prétendue affaire d’héritage. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête.