Ksar Chellala inondée par les eaux

La population de certains quartiers de la ville de Ksar Chellala, 116 km à l’est de Tiaret, a vécu une fin d’après-midi de vendredi difficile, voire cauchemardesque, du fait de grosses averses orageuses.

Ces dernières ont d’ailleurs causé plusieurs inondations dans différents quartiers de la ville, notamment au niveau de la vieille cité, à Haï Zighoud Youssef, à Ras El Aïn et à la cité dit auto-construction. Les eaux charriées depuis les hauteurs ont généré une coupure de la circulation automobile et plusieurs dizaines d’habitations se sont retrouvées submergées par les flots et la boue. Les différentes unités de la Protection civile ont eu du mal à rétablir la situation du fait de nombreux appels de détresse. Le brusque changement climatique après une journée caniculaire a fait que toute la région Est de la wilaya était sous la menace d’orages accompagnés de grandes rafales de vent. En dehors de Ksar Chellala, les pluies ont causé le dérapage d’un véhicule léger au niveau de la localité de Zmalet Emir Abdelkader. Une voiture et son chauffeur ont été emportés par les eaux de l’oued et, là aussi, il a fallu l’intervention des pompiers pour secourir l’infortuné. De l’autre côté de la région, sur la RN40 entre les localités de Si Haouès et Mahdia, un grave accident est survenu du fait de la chaussée glissante et dangereuse, causant des blessures plus ou moins graves à quatre personnes. Secourues, les victimes ont été évacuées vers les urgences de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Mahdia.

Au-delà du climat et ses effets sur les habitations dont celles précaires, les habitants en sont venus à réclamer une amélioration des réseaux de collecte des eaux pluviales, débordés pour la circonstance.